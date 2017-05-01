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Общественного деятеля Локтионова отправили в колонию за мошенничество

Сегодня, 11:55
Общественного деятеля Локтионова отправили в колонию за мошенничество
Суд поставил точку в истории по обвинению видного общественного деятеля Сергея Локтионова в мошенничестве. В марте 2014 года председатель правления фонда «Коренная пустынь», директор киноцентра имени Щепкина, член Общественной палаты ЦФО и Курской области, а также Союза кинематографистов России и председатель Общественного Совета УМВД России по Курской области был задержан при получении крупной суммы денег от бизнесмена. Тот хотел, чтобы было прекращено заведенной на него уголовное дело. Сергей Локтионов обещал помочь за 5 миллионов рублей. При передаче денег Локтионова задержали сотрудники ФСБ. Суд приговорил Локтионова к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима - сообщили в СК.

 

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