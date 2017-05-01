В Курске запретили жарить шашлыки на природе

Жаркая погода без осадков, установившаяся в последние дни, обострила пожарную обстановку в Курске. Сейчас в городе установился 4-й класс пожарной опасности. Поэтому распоряжением мэра введён «особый противопожарный режим». Он накладывает ряд запретов. Теперь в Курске нельзя разводить костры, применять мангалы, топить печи, поджигать сухую траву и мусор, бросать горящие спички и окурки, устраивать свалки горючих отходов. Штрафы для нарушителей увеличиваются вдвое. Для граждан они составят от 2000 до 4000 рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч; для юрлиц - от 400 до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения костров, несанкционированных палов сухой травы и мусора, просят незамедлительно сообщать в службу спасения Курска по телефону 112.

Также сообщить о возгорании можно по телефонам:

ЕДДС города Курска -(4712) 51-92-80;

Комитет экологической безопасности и природопользования города Курска — (4712) 70-22-68.