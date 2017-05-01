Десятки тысяч курян прошли в «Бессмертном полку»

Куряне отметили День Победы. Он начался с возложения цветов на Красной площади к стеле "Героям — курянам". Затем торжества переместились к мемориалам "Памяти павшим в годы Великой Отечественной войны" и "Курская дуга". Ровно в 10 часов, одновременно со столичным парадом, в Курске начался короткий митинг и парад войск курского гарнизона. После официальной части состоялось знакомство с выставленной военной техникой. Также куряне присоединились к акции «Бессмертный полк». Многотысячная колонна растянулась по улице Ленина от площади Перекальского до Красной. Горожане целыми семьями несли портреты родственников — фронтовиков и тружеников тыла. С полудня и до вечера на десятках площадках во всех районах города прошли праздничные концерты, посвященные 9 мая. И всё же главные торжества развернулись на Красной площади, которые завершились праздничным салютом.