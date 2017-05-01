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Работники Курскэнерго почтили память героев Великой Отечественной войны

Вчера, 17:07
Работники Курскэнерго почтили память героев Великой Отечественной войны
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» торжественно отметили 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По сложившейся традиции 9 мая сотрудники предприятия с детьми, ветераны филиала   возложили цветы к Вечному огню и памятнику Героя Советского Союза Степана Перекальского на Мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» в Курске. А  затем в рамках общероссийской акции «Бессмертный полк» в одном строю вместе с десятками тысяч курян пронесли по улицам областного центра портреты своих родных - фронтовиков.
А в преддверии праздника работники Курскэнерго приняли участие в целом ряде социально значимых  мероприятий.  Одним из ключевых в их ряду стала поездка большой группы ветеранов  предприятия, работников филиала -  участников военных действий, а также представителей Совета молодежи,  по местам боевой славы. На мемориальном комплексе «Курская дуга», возведенном в память об одном из самых главных сражений Великой Отечественной войны, энергетики возложили цветы к Вечному огню.  После этого они побывали на экскурсии  в музее «Командный пункт Центрального фронта»  в местечке Свобода Золотухинского района. Поездка была организована руководством, профсоюзным комитетом и Советом ветеранов Курскэнерго.

В предпраздничных мероприятиях активно участвовали и дети сотрудников филиала. В рамках военно-патриотического проекта МРСК Центра «Я помню, я горжусь», они написали письма героям-прадедам, сложили из них белых журавликов и, привязав к воздушным шарам, выпустили в небо на мемориальном комплексе «Курская дуга».

В канун 9 мая энергетики привели в порядок воинские захоронения и мемориалы, среди которых, в частности, памятник легендарному летчику, трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу в Медвенском районе и монумент Неизвестному Герою — в Солнцевском.  А сотрудники Поныровского РЭС Курскэнерго в рамках стартовавшей в апреле во всех филиалах МРСК Центра программы «Зеленый РЭС» совместно с представителями местных общественных организаций высадили на Аллее Энергетиков и Аллее Героев в поселке Поныри на северном фасе Курской дуги березы и туи. Обе аллеи были заложены ранее в рамках проектов «МРСК Центра» «Сохраним энергию леса» и «История одного подвига».
«Забота о ветеранах и воинских захоронениях  стала для коллектива Курскэнерго доброй традицией. Это наш долг перед теми, кто спас мир от фашизма, а после войны восстанавливал разрушенное народное хозяйство страны», – подчеркнул  заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александр Рудневский. 

 

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