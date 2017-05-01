В Курске полицейского, устроившего смертельное ДТП, отправили в колонию

Промышленный районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего бывшего инспектора ГИБДД. Его признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло смерть человека и тяжкий вред здоровью. Эта авария произошла в марте 2016 года в ночное время. Пьяный полицейский ехал на своем автомобиле Mitsubishi Lancer по улице Энгельса. В салоне находились двое пассажиров - 35-летняя женщина и 26-летний молодой человек. Водитель двигался с превышением скорости, не справился с управлением и врезался в бетонную световую опору. Пассажирка погибла на месте, молодой человек получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил водителя к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также ему запрещено 2 года управлять транспортными средствами.

Кроме того, в качестве компенсации бывший полицейский должен выплатить родственникам погибшей 1 млн. 400 тыс. руб. Также с него взыскали компенсацию материального ущерба в связи с потерей кормильца в 600 тысяч. Еще виновник ДТП должен каждый месяц перечислять 42 тысячи рублей на содержание двух детей погибшей до достижения ими совершеннолетия.



