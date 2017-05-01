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В Курске устроят соревнования по велоспорту

Сегодня, 16:06
В Курске устроят соревнования по велоспорту
В эти выходные пройдет открытый чемпионат и первенства Курска по велоспорту в дисциплине «кросс-кантри олимпийский». Соревнования пройдут в два этапа на специально подготовленных трассах в лесопарковой зоне «Шуклинка». В субботу состоится гонка на время с раздельным стартом. Старт первого участника – в 16.00. В воскресенье запланирована групповая гонка, старт первого заезда – в 10.00. В соревнованиях будут участвовать воспитанники ДЮСШ и спортсмены-любители из Курска, Липецка, Белгорода, Курчатова, Воронежа, всего ожидается около 50 участников. 

 

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