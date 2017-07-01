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Громкое ДТП под Железногорском: КАМАЗ был учебным

Сегодня, 16:10
Громкое ДТП под Железногорском: КАМАЗ был учебным
Стали известны подробности утренней аварии в Железногорском районе, которая унесла жизни трех человек, в том числе 8-летнего ребенка. Как сообщили в УМВД, на перекрестке неравнозначных дорог 67-летняя женщина, находившаяся за рулем ВАЗовской «четверки», двигалась со стороны села Разветье в сторону автодороги «Тросна – Калиновка» и не предоставила преимущество в движении учебному КАМАЗу, под управлением 63-летнего инструктора по вождению и 17-летнего курсанта автошколы. В результате ДТП на месте скончались женщина-водитель и два пассажира легковушки. Это мужчина 60 лет и ребенок 8 лет. 

 

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