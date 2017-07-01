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Под Курском перевернулся грузовик

Сегодня, 12:18
Под Курском перевернулся грузовик
Сегодня ночью под Курском перевернулся грузовик. ДТП произошло около трех часов ночи возле села Красная поляна Хомутовского района. В кювет опрокинулся автомобиль «МАН» с прицепом. По предварительным данным, пострадали два человека. По одной из версий, шофер мог уснуть за рулем. Кабина автомобиля получила серьезные повреждения. Молодой человек, управлявший грузовиком, отделался незначительными травмами. Медпомощь на месте ему оказали врачи приехавшей «скорой». Тяжелые травмы получил его 46-летний напарник, в момент аварии находившийся в спальном отсеке кабины. Мужчину направили в реанимацию.

 

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