Аграрии начали уборку зерновых

В Курской области началась уборка урожая ранних зерновых культур. В Конышевском районе прошел традиционный областной семинар-совещание по вопросам готовности и организованного проведения страды. На базе трех сельхозпредприятий собравшиеся из всех 28 районов Курской области аграрии знакомились с современными методами ведения агропромышленного производства, новейшими ноу-хау в сельскохозяйственной отрасли. Уборочная площадь зерновых в нашем регионе - около 1 миллиона 20 тысяч гектаров. Пшеницы, ячменя, кукурузы селяне собираются собрать около 4,5 миллиона тонн. Средняя урожайность зерновых прогнозируется свыше 40 центнеров с гектара, в ряди районов — около 50. Уборка в этом году будет трудной из-за капризной погоды. От ветреных дождливых штормов и града пострадали поля многих хозяйств. Страда нынешним летом стартовала на декаду позднее, чем обычно.



