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Пропавшего в Липецкой области малыша нашли мертвым

Сегодня, 11:39
Пропавшего в Липецкой области малыша нашли мертвым
Курские волонтеры поискового отряда «Лаза Алерт Курск» принимали участие в поисковой операции по поиску 3-хлетнего Артёма Кузнецова в Липецкой области. 19 июля стало известно, что ребёнка нашли, но, к сожалению, мертвым.
Маленький липчанин пропал 13 июля в двух километрах от села Михайловка Тербунского района Липецкой области, когда его отец занимался сенокосом. Он оставил сына в кузове мотоблока без присмотра, а вернувшись, не обнаружил ребенка.
Поиски продолжались 6 дней. Привлекались силы полиции, МЧС, волонтеров и добровольцев.
Сообщается, что тело ребенка нашли в 7 километрах от места пропажи. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

 

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