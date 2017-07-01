Пропавшего в Липецкой области малыша нашли мертвым

Курские волонтеры поискового отряда «Лаза Алерт Курск» принимали участие в поисковой операции по поиску 3-хлетнего Артёма Кузнецова в Липецкой области. 19 июля стало известно, что ребёнка нашли, но, к сожалению, мертвым.

Маленький липчанин пропал 13 июля в двух километрах от села Михайловка Тербунского района Липецкой области, когда его отец занимался сенокосом. Он оставил сына в кузове мотоблока без присмотра, а вернувшись, не обнаружил ребенка.

Поиски продолжались 6 дней. Привлекались силы полиции, МЧС, волонтеров и добровольцев.

Сообщается, что тело ребенка нашли в 7 километрах от места пропажи. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.