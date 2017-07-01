Курский «Авангард» в Самаре встретится с «Крыльями Советов»

Сегодня курский «Авангард» проведет выездной матч в Самаре. Наши футболисты сразятся с серьезным соперником — покинувшими премьер-лигу «Крыльями Советов» под руководством Андрея Тихонова. После двух туров «Авангард» занимает 5 место в ФНЛ. Подопечные Игоря Беляева сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем» 2:2, а дома одолели «Тамбов» 2:1. Соперники занимают 4 строчку турнирной таблице. Игра состоится на стадионе «Металлург». Начало — в 18 часов.