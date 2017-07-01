В Курске состоится турнир по картингу

22 и 23 июля на Курском картодроме пройдут соревнования по картингу — Чемпионат и Первенство Черноземья (4 этап) в личном и командном зачетах. В гонках примут участие спортивные автомобили «карт» 14 различных классов. Курск будет представлять сборная команда ДЮСШ «Картинг» в следующем составе: Иван Хоботов (класс «Мини»), Александр Яркин (класс «Мини-ракет»), Вадим Анкудинов (класс «Пионер»), Кирилл Дурнев (класс «Кадет»), Даниил Брежнев (класс «Кадет»), Михаил Лукашев (класс «Нац-ю»), Дмитрий Никулин (класс «Нац-ю»), Кирилл Варжель (класс «Нац»), Даниил Басов (класс «Нац»). Торжественное открытие соревнований состоится 22 июля в 12.00 на Курском картодроме.



