За выходные в регионе задержали почти 50 пьяных водителей

В выходные курские госавтоинспекторы «ловили» пьяных за рулём. Так, с 21 по 23 июля, в регионе задержаны 48 водителей, которые управляли машинами в состоянии опьянения, 13 из них попались повторно. 8 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования. Госавтоинспекция Курской области напоминает, что за подобное противозаконное деяние водителю грозит, во-первых, 30-тысячный штраф, а, во-вторых, лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение или за отказ от медицинской экспертизы можно получить 2 года тюрьмы и на три года распрощаться с водительским удостоверением. Вчера, 15:41 К списку новостей