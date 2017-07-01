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За выходные в регионе задержали почти 50 пьяных водителей

Вчера, 15:41
За выходные в регионе задержали почти 50 пьяных водителей
В выходные курские госавтоинспекторы «ловили» пьяных за рулём. Так, с 21 по 23 июля, в регионе задержаны 48 водителей, которые управляли машинами в состоянии опьянения, 13 из них попались повторно. 8 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования. Госавтоинспекция Курской области напоминает, что за подобное противозаконное деяние водителю грозит, во-первых, 30-тысячный штраф, а, во-вторых, лишение  права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение или за отказ от медицинской экспертизы можно получить 2 года тюрьмы и на три года распрощаться с водительским удостоверением. 

 

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