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Сегодня часть Курска останется без воды

Сегодня, 07:32
Сегодня часть Курска останется без воды
Сегодня часть Курска останется без воды. Отключение коснётся Сеймского округа. По информации «Курскводоканала», с 8 утра до 9 вечера будет прекращена подача холодной воды в дома курян, расположенных на улицах Харьковская, Обоянская, Краснополянские, Центральная, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского. Не будет воды и на проспекте Кулакова, а также на улицах Серегина, Гагарина, Энергетиков. Запастись водой  следует и жителям Льговского поворота, Магистрального проезда, Кислинских улиц и Степных переулков с прилегающими. В водоканале рекомендуют жилищно-эксплуатационным организациям в этот день заняться ремонтом водопроводных сетей. Справки по телефону 70-06-14.

 

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