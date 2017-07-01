Сегодня часть Курска останется без воды. Отключение коснётся Сеймского округа. По информации «Курскводоканала», с 8 утра до 9 вечера будет прекращена подача холодной воды в дома курян, расположенных на улицах Харьковская, Обоянская, Краснополянские, Центральная, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского. Не будет воды и на проспекте Кулакова, а также на улицах Серегина, Гагарина, Энергетиков. Запастись водой следует и жителям Льговского поворота, Магистрального проезда, Кислинских улиц и Степных переулков с прилегающими. В водоканале рекомендуют жилищно-эксплуатационным организациям в этот день заняться ремонтом водопроводных сетей. Справки по телефону 70-06-14.