Курян ждут рекордно жаркие выходные с грозами

В пятницу, по прогнозам синоптиков, в Курской области ожидается до +35 градусов жары, - сообщает региональное МЧС. Максимальная температура воздуха +35ºС ожидается на юге и востоке области во второй половине дня 28 июля. В северо-западных районах Соловьиного края возможны грозовые ливни. Жарко будет и в субботу, а вот ливни и грозы маловероятны. Ночью температура составит 20-23 градусов. День может оказаться рекордно жарким нынешним летом - столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов. В воскресенье, 30 июля, станет чуть прохладнее, вновь пройдут грозовые дожди. Ночью ожидается 17-22 градуса тепла, днем – 26-29. Спасатели оценивают такую погоду, как опасное метеорологическое явление и призывают курян соблюдать осторожность. Гражданам советуют воздержаться от тяжёлого физического труда, от походов на улицу и от действия прямых солнечных лучей, надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы с полями – шляпы или панамы. В жаркую погоду организм теряет много жидкости, поэтому необходимо компенсировать водный баланс. Для этого нужно пить не менее 2 литров воды и напитков в день. Если во время жары вы почувствовали слабость или вялость, то прежде всего надо выпить воду, ополоснуть лицо и руки.