Курских полицейских, подставивших селянина, осудили на 1 год условно
Сегодня, 08:16
В Щиграх двое полицейских признаны виновными в превышении должностных полномочий. На скамье подсудимых оказались участковый уполномоченный и оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Щигровский». Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, стражи порядка уговорили жителя Щигров взять на хранение марихуану. В качестве вознаграждения пообещали четыре тысячи рублей. После этого полицейские сообщили в дежурную часть о якобы полученной ими оперативной информации о совершенном преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. При проверке информации во время личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли сверток с марихуаной в значительном размере. Он сообщил, что хранить наркотик его попросили полицейские. В ходе расследования эти сведения подтвердились. Участкового суд приговорил к полутора годам лишения свободы, второму фигуранту дали год. Обоим назначено условное наказание с испытательным сроком один год каждому. Кроме того, они лишены права в течение двух лет занимать должности на государственной службе в качестве представителей власти.