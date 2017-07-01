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В Курской области объявлено штормовое предупреждение

Вчера, 19:29
В Курской области объявлено штормовое предупреждение
В Курской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ухудшение погоды, о котором спасатели проинформировали ранее, ожидается с 20 до 23 часов сегодня, 28 июля, и в течение выходных 29-30 июля. Ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах - ливни и град. Возможно шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112, напоминают спасатели.

 

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