В Курской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ухудшение погоды, о котором спасатели проинформировали ранее, ожидается с 20 до 23 часов сегодня, 28 июля, и в течение выходных 29-30 июля. Ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах - ливни и град. Возможно шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112, напоминают спасатели.