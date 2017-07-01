На 93-й минуте «Томь» вырвала победу над «Авангардом»





«Томь» вырвала победу над «Авангардом» в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 2:1. Уже на 4-й минуте Роман Войдель вывел хозяев вперёд, однако в конце первого тайма Марат Шогенов сравнял счёт. На 93-й минуте Анзор Саная забил второй гол «Томи», который оказался победным. Таким образом, Томь с шестью очками находится на 12й позиции, Авангард- строчкой ниже с пятью баллами.