В Курске непогода сорвала русско-итальянский фестиваль

В минувшее воскресенье курян приглашали на русско-итальянский фестиваль «RUS-IT». Его планировали провести на площади у цирка. В программе фестиваля организаторы заявили поедание пиццы на скорость, танцы, дизайнерские показы и многое другое. Однако планам не суждено было осуществиться, поскольку выходные в регионе были дождливыми. Фестиваль перенесли на неопределенный срок. Когда состоится фестиваль, не уточняется. Его дату объявят немного позже.