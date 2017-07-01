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В Курске непогода сорвала русско-итальянский фестиваль

Сегодня, 12:02
В Курске непогода сорвала русско-итальянский фестиваль
В минувшее воскресенье курян приглашали на русско-итальянский фестиваль «RUS-IT». Его планировали провести на площади у цирка. В программе фестиваля организаторы заявили поедание пиццы на скорость, танцы, дизайнерские показы и многое другое. Однако планам не суждено было осуществиться, поскольку выходные в регионе были дождливыми. Фестиваль перенесли на  неопределенный срок. Когда состоится фестиваль, не уточняется. Его дату объявят немного позже.

 

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