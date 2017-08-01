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В Курск съедутся участники Карповских чтений

Сегодня, 08:44
В Курск съедутся участники Карповских чтений
4 августа в Хомутовском районе пройдут 22-е Карповские чтения. Программу откроет традиционная Лития на могиле писателя-земляка в селе Турка. Начало в 11.30. Затем гости соберутся в читальном зале центральной районной библиотеки. Среди участников чтений будут писатели и журналисты из Курска и других уголков страны. В тот же день назовут победителей литературного конкурса имени Пимена Карпова по трем номинациям. Также в программе экскурсии в детскую районную модельную библиотеку и краеведческий музей.

 

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