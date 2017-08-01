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В Курской области собран первый миллион тонн зерна

Сегодня, 09:59
В Курской области собран первый миллион тонн зерна
В  области собран первый миллион тонн зерна. Об этом губернатор Александр Михайлов сообщил премьеру Дмитрию Медведеву, полпреду Президента в ЦФО Александру Беглову и министру сельского хозяйства Александру Ткачеву. Средняя урожайность в хозяйствах области составляет 47 центнеров с гектара. Обмолот площадей ранних зерновых продолжается. По предварительным прогнозам, валовое производство зерна урожая этого года составит 4,5 млн. тонн.

 

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