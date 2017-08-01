Поклонники кино увидят премьеру в августе





В последнем месяце лета курянам покажут отечественное кино. Так, 24 августа в центре досуга "Мир" горожане смогут увидеть премьеру этого года "Притяжение" режиссёра Фёдора Бондарчука, сообщили в пресс-службе городской администрации.В фильме рассказывается о встрече землян и пришельцев в жилом районе Москвы Чертаново. Там же покажут мелодраму Владимира Бортко "О любви". В центре сюжета киноленты замужняя женщина, которая становится жертвой своих чувств. Фильм имеет возрастные ограничения 16+.Кинолюбители с нетерпением ждут 27 августа, когда состоится всероссийская акция "Ночь кино". В этом году будут показаны фильмы "Кухня. Последняя битва", "Время первых" и "28 панфиловцев". Для детей - анимационный фильм "Снежная королева-3".В рамках тематического кинопоказа «Огненная дуга» можно будет увидеть драмы «Горячий снег» и «В августе 44-го», приключенческую ленту «Мы из будущего-2».