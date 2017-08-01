поиск по сайту
 

Поклонники кино увидят премьеру в августе

Сегодня, 08:44
Поклонники кино увидят премьеру в августе

В последнем месяце лета курянам покажут отечественное кино. Так, 24 августа в центре досуга "Мир" горожане смогут увидеть премьеру этого года "Притяжение" режиссёра Фёдора Бондарчука, сообщили в пресс-службе городской администрации.В фильме рассказывается о встрече землян и пришельцев в жилом районе Москвы Чертаново. Там же покажут мелодраму Владимира Бортко "О любви". В центре сюжета киноленты замужняя женщина, которая становится жертвой своих чувств. Фильм имеет возрастные ограничения 16+.Кинолюбители с нетерпением ждут 27 августа, когда состоится всероссийская акция "Ночь кино". В этом году будут показаны фильмы "Кухня. Последняя битва", "Время первых" и "28 панфиловцев". Для детей - анимационный фильм "Снежная королева-3".В рамках тематического кинопоказа «Огненная дуга» можно будет увидеть драмы «Горячий снег» и «В августе 44-го», приключенческую ленту «Мы из будущего-2».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама