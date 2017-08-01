На регион снова надвигается непогода

Недолго куряне наслаждались солнечным и жарким летом. Впрочем, жара продолжится. А вот солнце в ближайшие сутки закроют тучи. По прогнозу Курского Гидрометцентра, погода начнёт портиться уже сегодня с 9-ти часов вечера. Вплоть до 21:00 следующего дня местами пройдут небольшие или умеренные дожди. В отдельных районах – с грозами. Ветер постоянно будет менять направления. Ночью он будет дуть со скоростью до 8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с. Днём немного успокоится. И, тем не менее, будет ветрено. Ночью синоптики обещают теплую погоду с температурой от 16 до 21-го градуса, в светлое время, если верить прогнозу, будет вдвое жарче: столбик термометра поднимется до 32-градусов.



