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На регион снова надвигается непогода

Сегодня, 13:54
На регион снова надвигается непогода
Недолго куряне наслаждались солнечным и жарким летом. Впрочем, жара продолжится. А вот солнце в ближайшие сутки закроют тучи. По прогнозу Курского Гидрометцентра, погода начнёт портиться уже сегодня с 9-ти часов вечера. Вплоть до 21:00 следующего дня местами пройдут небольшие или умеренные дожди. В отдельных районах – с грозами. Ветер постоянно будет менять направления. Ночью он будет дуть со скоростью до 8 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с. Днём немного успокоится. И, тем не менее, будет ветрено. Ночью синоптики обещают теплую погоду с температурой от 16 до 21-го градуса, в светлое время, если верить прогнозу, будет вдвое жарче: столбик термометра поднимется до 32-градусов. 

 

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