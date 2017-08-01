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Пользователи сети нашли сходство между гербом из саги «Игра престолов» и Курска

Сегодня, 12:35
Пользователи сети нашли сходство между гербом из саги «Игра престолов» и Курска
Один из пользователей развлекательного сайта pikabu.ru. под ником nikodre сравнил гербы домов из популярного сериала «Игра престолов» с символами российских городов. Общие черты нашлись и у символа Курска с гербом рода Греллов из саги. Однако, в сериале три красных стрижа летят на белой полосе в синем поле, в отличие от курского герба, официально утвержденного еще в 1780 году, где изображены три летящие куропатки в синей полосе на серебряном поле. Схожими оказались и другие гербы: семьи Ланнистеров напоминает герб Красноярска, Баратеонов — Одинцово, Тиреллов — Северодвинска, Мартеллов — Братска, Престеров — Сызрани, Серреттов — Серпухова, Пайперов — Ангарска, Толхартов — Димитровграда, Сивортов — Калининграда, Касвеллов — Химок, Бракенов — Томска.

 

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