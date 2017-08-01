В Подмосковье арестовали курянина-сутенера

Столичные полицейские задержали в Мытищинском районе Московской области курянина-сутенёра. Преступник работал не один, а в составе целой группы, специализировавшейся на организации и вовлечении женщин в занятие проституцией. По информации МВД России, мужчина размещал в Интернете объявления о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу в столице, предлагая её молодым женщинам из разных регионов нашей страны. Когда девушки приезжали в Подмосковье сутенёры отбирали у них паспорта и размещали их на съемных квартирах под охраной. После чего, угрожая расправой, заставляли заниматься проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело. Одним из подозреваемых оказался 39-летний житель Курской области. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.