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В Подмосковье арестовали курянина-сутенера

Сегодня, 12:01
В Подмосковье арестовали курянина-сутенера
Столичные полицейские задержали в Мытищинском районе Московской области курянина-сутенёра. Преступник работал не один, а в составе целой группы, специализировавшейся на организации и вовлечении женщин в занятие проституцией. По информации МВД России, мужчина размещал в Интернете объявления о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу в столице, предлагая её молодым женщинам из разных регионов нашей страны. Когда девушки приезжали в Подмосковье сутенёры отбирали у них паспорта и размещали их на съемных квартирах под охраной. После чего, угрожая расправой, заставляли заниматься проституцией. По данному факту возбуждено уголовное дело. Одним из подозреваемых оказался 39-летний житель Курской области. Сейчас он находится под стражей.  Расследование продолжается. 

 

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