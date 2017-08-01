Курскэнерго за шесть месяцев этого года подключило к электросетям более 900 новых потребителей

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2017 года. В отчетный период в филиал поступило 1359 заявок на ТП, заключено 1127 договоров. Исполнено 954 договора суммарной присоединенной мощностью свыше 17,5 МВт. Один из крупных объектов в первом полугодии – комплекс по выращиванию шампиньонов «Грибная, радуга» в Курской районе. Предприятие, согласно планам, будет выпускать в год от 4 до 12 тыс. тонн грибной продукции, обеспечивая ею Курскую область и другие регионы Черноземья. В рамках договора технологического присоединения объектов «Грибной радуги», специалисты Курскэнерго построили 15,5 км ЛЭП мощностью 10 кВ. В Курске энергетики подключили к сетям стройплощадку ООО «Инстеп». Для обеспечения энергоснабжения строящегося многоквартирного дома, они реконструировали линейные ячейки мощностью 10кВ, трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ, проложили две кабельные линии 10кВ. Также в первом полугодии специалисты Курскэнерго подготовили условия для подключения к сетям новой школы в поселке Медвенка Медвенского района на 650 учебных мест: построили участок ЛЭП мощностью 10 кВ протяженностью 0,65 км и подстанцию с двумя трансформаторами номинальной мощностью 400 кВА каждый. Выполняя свои обязательства по своевременному подключению к электрическим сетям производственных и социальных объектов, Курскэнерго вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Сегодня, 10:47 К списку новостей