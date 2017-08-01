поиск по сайту
 

Курскэнерго за шесть месяцев этого года подключило к электросетям более 900 новых потребителей

Сегодня, 10:47
Курскэнерго за шесть месяцев этого года подключило к электросетям более 900 новых потребителей
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели  итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за  6 месяцев 2017 года. В отчетный период в филиал поступило 1359  заявок на ТП, заключено 1127 договоров. Исполнено 954 договора суммарной присоединенной мощностью свыше 17,5 МВт. Один из крупных объектов в первом полугодии  –  комплекс по выращиванию шампиньонов «Грибная, радуга» в Курской районе. Предприятие, согласно планам,  будет выпускать в год от 4 до 12 тыс. тонн грибной продукции, обеспечивая ею Курскую область и другие  регионы Черноземья. В рамках договора технологического присоединения объектов «Грибной радуги», специалисты Курскэнерго построили 15,5 км ЛЭП мощностью 10 кВ. В Курске энергетики  подключили к сетям стройплощадку ООО «Инстеп».  Для обеспечения  энергоснабжения строящегося  многоквартирного дома, они реконструировали линейные ячейки мощностью 10кВ, трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ, проложили две кабельные линии 10кВ. Также в первом полугодии специалисты Курскэнерго подготовили условия для подключения к сетям новой школы в поселке Медвенка Медвенского района на 650 учебных мест: построили участок ЛЭП мощностью 10 кВ протяженностью 0,65 км и подстанцию с двумя трансформаторами номинальной мощностью 400 кВА каждый. Выполняя свои обязательства по своевременному подключению к электрическим сетям производственных и социальных объектов, Курскэнерго вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама