МРСК Центра в первом полугодии исполнила свыше 18 тысяч договоров техприсоединения

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению к электрическим сетям в первом полугодии 2017 года. В отчетный период в компанию поступило 26 тысяч заявок на техприсоединение, исполнено 18 тыс. 200 договоров. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 396 МВт.

Общая выручка МРСК Центра от техприсоединения по итогам первого полугодия составила 631,2 млрд. рублей без НДС. Обеспечению таких хороших финансовых показателей в значительной степени способствовало успешное выполнение компанией договоров по ТП крупных и значимых объектов, в числе которых - цех по переработке мяса птицы ООО "Белая птица - Белгород" и семенной завод ОАО ПМК "Союзпарфюмерпром" в Белгородской области, предприятие по переработке мяса ООО "ФИЛЬЕ ПРОПЕРТИ" в Тамбовской области, комплекс по выращиванию грибов ООО «Грибная радуга» в Курской области, Центр Космической Связи «Дубна» в Тверской области. Выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, жилья, объектов малого и среднего бизнеса МРСК Центра вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития регионов ЦФО.