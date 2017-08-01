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Начало концерта «Лето. Джаз»на Театральной площади перенесли на час раньше

Сегодня, 19:30
Начало концерта «Лето. Джаз»на Театральной площади перенесли на час раньше
В эту субботу, 12 августа, в Курске пройдёт концерт под открытым небом «Лето. Джаз». Он состоится на Театральной площади. Как сообщили организаторы, изменилось время начала концерта. Он состоится на час раньше – в 18.00. В качестве специальных гостей заявлены участница проекта «Голос» курянка Ксения Коробкова и лауреат международного конкурса вокалист Андрей Медведев. В концерте примут участие и известные джазмены: Заслуженный артист России Леонид Винцкевич (рояль), Николай Винцкевич (саксофон), Народный артист России Алексей Кузнецов (гитара), Сергей Винцкевич (бас), Вартан Бабаян (ударные).

 

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