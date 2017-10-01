Курянку оштрафовали за выгораживание избившего ее сожителя

Золотухинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы. Она признана виновной в даче заведомо ложных показаний. Как пояснили в прокуратуре, женщина являлась потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в отношении ее бывшего сожителя и отца троих детей за избиение. На допросе она заявила следователю, что телесные повреждения получила при падении с крыльца дома. При этом ранее женщина говорила, что ее избил сожитель. В суде выяснилось, что подсудимая изменила свои показания, чтобы отец ее детей избежал уголовной ответственности. Однако доказательств хватило, чтобы признать курянина виновным, его приговорили к 2 годам колонии общего режима. Его сожительница за ложные показания тоже понесет наказание - ее оштрафовали на 7 тысяч рублей. Это не первое уголовное дело, в котором замешана жительница Золотухинского района. Ранее Ленинский районный суд вынес ей приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении 8 потерпевших. Сумма причиненного ущерба превысила 900 тысяч рублей. Женщине предстоит провести 4 года в колонии общего режима. Наказание отсрочили до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.



