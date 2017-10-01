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Определились финалисты Кубка Курской области по хоккею

Сегодня, 11:47
Определились финалисты Кубка Курской области по хоккею
Определились финалисты Кубка Курской области по хоккею. Ими стали команды "Звезда" (Курск) и "Геолог" (Октябрьский район). Финал состоится 14 октября в 16-00 в спорткомплексе "Арена". Организаторы приглашают всех любителей хоккея, вход свободный.  Борьбу за кубок начинали 20 команд из разных районов области. Напомним, "Геолог" - действующий чемпион Курской области по хоккею , а "Звезда"  - постоянный победитель Курского этапа ночной хоккейной лиги в дивизионе "40+" и ,соответственно, участник финальных игр в Сочи последние два года.

 

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