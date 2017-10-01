Определились финалисты Кубка Курской области по хоккею. Ими стали команды "Звезда" (Курск) и "Геолог" (Октябрьский район). Финал состоится 14 октября в 16-00 в спорткомплексе "Арена". Организаторы приглашают всех любителей хоккея, вход свободный. Борьбу за кубок начинали 20 команд из разных районов области. Напомним, "Геолог" - действующий чемпион Курской области по хоккею , а "Звезда" - постоянный победитель Курского этапа ночной хоккейной лиги в дивизионе "40+" и ,соответственно, участник финальных игр в Сочи последние два года.



