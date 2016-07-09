В УМВД сообщили подробности инцидента, в котором пострадал сотрудник ДПС
Сегодня, 13:20
45-летний курянин и его 22-летний сын стали фигурантами уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти. В пресс-службе УМВД сообщили подробности инцидента. В Щиграх экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль, водитель которого при виде полицейских попытался скрыться. Инспекторы начали его преследовать. Водитель проигнорировал требования об остановке, во время погони несколько раз выезжал на встречку. Позже выяснилось, что у водителя нет прав, и попытка скрыться была возможностью избежать штрафа в 5 тысяч рублей. Подъехав к гаражу в одном из сел Тимского района, он бросил автомобиль и забежал в дом. Оттуда вышли отец и брат водителя с металлическими предметами в руках. Отец подозреваемого ударил сотрудника полиции, пытался угрожать инспекторам ДПС. Для своей защиты полицейские произвели предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух. Пока шла перепалка, молодому человеку удалось скрыться. Однако его нашли и задержали. И 22-летний водитель, и его отец будут привлечены к ответственности. Им грозит до пяти лет лишения свободы.