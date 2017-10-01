поиск по сайту
 

В Железногорском районе на пепелище нашли труп мужчины

Сегодня, 11:37
В Железногорском районе на пепелище нашли труп мужчины
Сегодня ночью в слободе Михайловка Железногорского района сгорел частный дом. Звонок о пожаре поступил в «Службу спасения — 112» в полдвенадцатого ночи. Через считанные минуты огнеборцы были на месте и оперативно справились с возгоранием. Как сообщили в региональном МЧС, в деревянном одноэтажном доме сгорела кровля и вещи. На пепелище обнаружили труп 65-летнего хозяина жилища. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Более точно это определит экспертиза. Ведется проверка.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама