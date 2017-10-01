В Железногорском районе на пепелище нашли труп мужчины

Сегодня ночью в слободе Михайловка Железногорского района сгорел частный дом. Звонок о пожаре поступил в «Службу спасения — 112» в полдвенадцатого ночи. Через считанные минуты огнеборцы были на месте и оперативно справились с возгоранием. Как сообщили в региональном МЧС, в деревянном одноэтажном доме сгорела кровля и вещи. На пепелище обнаружили труп 65-летнего хозяина жилища. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Более точно это определит экспертиза. Ведется проверка.



