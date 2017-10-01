В Курске победители школьных олимпиад получили стипендии

Мэр Курска Николай Овчаров встретился с лучшими школьниками города, чтобы вручить им именные стипендии. Это 80 учеников, ставших победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады, творческих конкурсов, добившиеся высоких результатов в научно-исследовательской деятельности, а также их учителя. Всего в минувшем учебном году более трех тысяч курских школьников участвовали в олимпиадах, 745 из них стали победителями и призерами муниципального этапа. Победителям олимпиад и творческих конкурсов выплачивается стипендия в 500 рублей, а учителям, их подготовившим, — 10-процентная надбавка к зарплате. Кроме того, 18 выпускников курских школ – победителей городских олимпиад прошлого года получат поощрение в тысячу рублей каждый.