В выходные задержали 33 нетрезвых водителя

В прошедшие выходные сотрудники Курской Госавтоинспекции устроили очередные проверки на трезвость. С 13 по 15 октября в регионе были задержаны 33 водителя, находящихся в состоянии опьянения. 11 отказались от прохождения медосвидетельствования, 7 водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования.

Всех участников дорожного движения призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102. Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.



