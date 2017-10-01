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В выходные задержали 33 нетрезвых водителя

Вчера, 14:37
В выходные задержали 33 нетрезвых водителя
В прошедшие выходные сотрудники Курской Госавтоинспекции устроили очередные проверки на трезвость. С 13 по 15 октября в регионе были задержаны 33 водителя, находящихся в состоянии опьянения. 11 отказались от прохождения медосвидетельствования, 7 водителей задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования.
Всех участников дорожного движения призывают сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102. Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02. 

 

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