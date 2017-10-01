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В Золотухино остановки оборудуют после вмешательства прокуратуры

Сегодня, 08:05
В Золотухино остановки оборудуют после вмешательства прокуратуры
Прокурор потребовал от администрации поселка Золотухино оборудовать остановки для транспортных средств. Как пояснили в надзорном ведомстве, по закону остановки для посадки и высадки пассажиров обязательны в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок. Однако проверка показала, что в Золотухино не определены и не оборудованы места для ожидания транспорта, а также посадки и высадки пассажиров из транспорта. Автобусы просто останавливаются в необорудованных местах. Прокурор потребовал у главы поселка исправить эти нарушения и обустроить остановки. Ведомство проследит за исполнением предписания.   

 

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