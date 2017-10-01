Курская область из резервного фонда Президента России получит 5,5 миллионов рублей

Президент России выделил средства на новое оборудование социальных и культурных объектов Курской области. Как пояснили в администрации региона, в Щигровском психоневрологическом интернате требуется оборудование для стирки, а также приготовления пищи. Учреждение в Судже нуждается в новых газовых котлах для более надежной подачи тепла. В Краснооктябрьском интернате для перевозки в медицинские организации лежачих пациентов требуются два санитарных автомобиля, а для обеспечения бесперебойного электроснабжения необходим резервный дизель-генератор. Новые транспортные средства ждут и в Ольшанском интернате. На решение этих проблем из резервного фонда Президента направят более 4 млн рублей. Еще полтора миллиона получат курские объекты культуры. Средства из президентского фонда поступят на приобретение музыкальных инструментов курских школьников и студентов в колледж имени Свиридова, колледж культуры и две школы искусств. В поселках Кшенский и Тёткино уже в декабре дети смогут заниматься на новых пианино и баянах. Новые музыкальные инструменты закупят и в Суджанский техникум искусств.



