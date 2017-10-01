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Толмачевы выступили на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Вчера, 16:57
Толмачевы выступили на открытии Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи и продлится до 22 октября. Здесь собрались 20 тысяч молодых людей из разных стран мира. Курская делегация одна из самых многочисленных среди регионов — 300 человек. 
Открыл XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов Владимир Путин. Обращаясь к молодежи, он отметил: «Дерзайте! Создавайте своё будущее! Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше! Всё в ваших силах! Главное – идти только вперёд. А фестивальное братство обязательно поможет молодёжи воплотить в жизнь самые смелые и добрые мечты и помыслы».
Церемония открытия была посвящена ключевым проблемам современного мира: экологии, бедности, образованию, энергии, информации и науке. На основе этих тем был создан шоу-спектакль. Для представления каждой части программы были приглашены спикеры из разных точек планеты, которые уже внесли серьезный вклад в решение глобальных мировых вопросов. В числе выступивших звезд эстрады были наши знаменитые сестры Толмачевы.
Курская молодежь на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов попала в прямой эфир в Instagram к певцу Диме Билану. Ребята изучали объекты Олимпийского парка, где уже сегодня стартовала образовательная программа, и случайно встретились с популярным певцом. Ребята сфотографировались с певцом и спели вместе один из последних хитов артиста - композицию «Держи». На прощание Дмитрий Билан пожелал ребятам активного и плодотворного фестиваля и удачи. 

 

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