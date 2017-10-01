Александр Михайлов встретился в Сочи с Президентом

В Сочи прошла рабочая встреча Владимира Путина с Александром Михайловым. Курский губернатор доложил президенту о социально-экономической ситуации в нашем регионе и готовности областных предприятий участвовать в экспорте сельхозпродукции.

Экономика Курской области за последние 15 лет выросла примерно вдвое, – проинформировал главу государства Михайлов. «Валовый региональный продукт сейчас у нас составит где-то 390 млрд рублей, а в начале нулевых годов он составлял 32 млрд рублей. То есть в сопоставимых ценах мы выросли в 2,2 раза, значит, область почти в два раза прибавила».

Инвестиции в основной капитал в регионе также увеличились за этот период в 3,5 раза, достигнув почти 100 млрд рублей. Говоря о развитии промышленности, Александр Михайлов подчеркнул, что за последние 12 лет регион ни разу не допустили сбоя показателей по промышленному производству. Только за последние пять лет рост составил 22%. «Поскольку создан хороший институт по поддержке инвестиционных проектов на уровне федерации, мы тоже создали у себя такой же проект, - сообщил губернатор. - И сегодня получается так, что у нас не только крупные, но и средние предприятия, если они реализуют инвестиционные, инновационные проекты от 40 млн рублей и выше, получают поддержку». В настоящее время в стадии реализации в регионе находится 41 инновационный проект.

Александр Михайлов особо отметил успехи Курской области в аграрном секторе. В частности, в регионе значительно увеличилось производство зерна, сахарной свеклы и мяса. «Приятно доложить Вам, Владимир Владимирович, что мы устойчиво входим в шестерку лучших регионов страны по производству зерна – это Краснодарский край, Ставропольский, Ростовская область, Алтайский край, Воронеж и мы. В этом году будет собрано, где-то более 5 млн тонн зерна и, если нужно участвовать в поставках этой продукции на экспорт, то наши предприниматели готовы», - заверил президента губернатор.

Отдельно Владимир Путин и Александр Михайлов обсудили вопрос регионального финансирования. Губернатор подчеркнул, что регион входит в двадцатку лучших по управляемости финансами и тесно взаимодействует с Минфином. На вопрос президента о том, на что в регионе будет направлена федеральная финансовая помощь, Александр Михайлов ответил, что, в первую очередь, необходимо поддержать бюджетников.



