Курское «Динамо» не без труда обыграло «ЕСБ Вильнёв Д’Аск»

В среду курское «Динамо» в рамках второго тура Евролиги принимало французский «ЕСБ Вильнёв Д’Аск». Встреча закончилась со счетом 83:68 в пользу хозяек паркета. Победа далась курянкам не легко. Наши девушки повели с первых минут игры. Первая четверть закончилась с явным преимуществом «бело-голубых»— 23:9. Во второй десятиминутке динамовки продолжили набирать очки, однако борьба стала острее — 51:36. Всё изменилось после большого перерыва. Француженки перестроили защиту и стали стремительно сокращать разрыв. В результате – 65:58. Почему это произошло, объяснил главный тренер курского «Динамо» Лукас Мондело: «Игра стала похожа на бокс, у соперника была очень жёсткая защита. Мы это допустили и не знали, как адаптироваться. Поэтому у нас появились сомнения, мы стали не так быстро играть, и это привело к тому, что другая команда набрала больше очков. Но потом мы смогли найти равновесие, контролировать их защиту. В конце концов мы победили +15 очков, ещё одна победа в Евролиге. Команда до сих пор растёт. У нас были замечательные моменты в этой игре, и мы как команда улучшим нашу игру».

В финальном периоде разрыв ещё долго колебался в районе 7-10 очков. В последние минуты матча курянки снова вырвались вперёд, не оставив соперницам шанса. В составе победительниц 18 очков набрала Энджел Маккотри, по дабл-даблу сделали Мария Вадеева (16 баллов +10 подборов), Соня Петрович (12 очков, 10 подборов и 6 передач) и Алёна Кириллова — 11 очков. «Динамо» одержало вторую победу и лидирует в группе A с четырьмя очками. «ЕСБ» занимает второе место с тремя очками. В следующем матче 25 октября «Динамо» сыграет в гостях с венгерским клубом «Шопрон», а «ЕСБ» примет бельгийский «Касторс Брейн». Пока же бело-голубые готовятся к курскому дерби. В матче Премьер-лиги в субботу, 21 октября, «Динамо» сыграет с «Инвентой». Начало встречи в 18.00 в СКК.



