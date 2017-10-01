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В Курск привезут футбольный Кубок мира

Сегодня, 08:07
В Курск привезут футбольный Кубок мира
Сегодня в Курск приедет один из самых важных спортивных трофеев - Кубок чемпионата мира по футболу. Первую половину дня он будет находиться в СКК на улице Энгельса. Там Кубок встретят первые лица города и области. Затем трофей перевезут в «МегаГРИНН». Здесь 21 и 22 октября он будет доступен для всех. Посмотреть на него и сфотографироваться на его фоне смогут все желающие. По правилам FIFA, прикасаться к кубку не может никто, кроме самих чемпионов мира и глав государств. Кубок хранится в специальном футляре.

 

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