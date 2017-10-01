В Курске задержали таксиста под наркотиками

На выезде из Курска инспекторы ДПС для проверки документов остановили такси под управлением 39-летнего водителя. Мужчина и его пассажир находились в неадекватном состоянии. Тогда стражи правопорядка досмотрели автомобиль на предмет перевозки запрещенных грузов и веществ. У пассажира в пачке из-под сигарет обнаружили белый порошок. Экспертиза установила, что изъятое вещество – синтетический наркотик, вес которого составляет значительный размер.

Мужчинам предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, от которой оба отказались. Выяснилось, что мужчины - жители Железногорска, на учете в наркобольнице не состоят. Они специально прибыли в Курск, чтобы забрать закладку с наркотиками из тайника. В отношении 39-летнего пассажира такси возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотических средств.



