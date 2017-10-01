Интрига осени — как поступит Ростех с полувагонами РЖД

Отечественных предпринимателей, регулярно пользующих услугами грузовых железнодорожных перевозок, в последнее время волнует несколько вопросов: куда делись вагоны (их дефицит ощущается весьма чётко), почему выросли тарифы (скачок с 560 рублей до 2 тысяч за аренду вагона в стуки весьма ощутим) и что же будет с теми полувагонами, которые Ростех планирует получить от РЖД.

Чтобы разобраться во всём этом, и получить ответы на эти вопросы, необходимо вернуться в 2015 год. Именно тогда, по данным издания «Эксперт», и зародилась ситуация, с последствиями которой мы сталкиваемся сегодня.

Куда исчезли вагоны

По результатам исследований, проведенных в ходе экспертного моделирования, на данный момент дефицит полувагонов составляет 16 тысяч единиц. Это притом, что находящиеся в активах полувагоны используются согласно графику, время ожидания погрузки не превышается, и все процессы регулируются эффективными технологиями управления парка.

Откуда возникла такая существенная нехватка вагонов? Возможно, не всем известно, но не так давно было проведено списание активов старого парка. Использовать же списанные вагоны для предоставления услуг грузовых железнодорожных перевозок запрещено законом. Поэтому, компании, работающие в этой области, вынуждены были пересмотреть имеющиеся у них активы, и сократить их численность. Вагонов действительно стало меньше.

Почему выросли тарифы

Следствием сокращения численности вагонов стало повышение тарифов. Они выросли в четыре раза, к общему недовольству тех, кто вынужден регулярно пользоваться этим вариантом грузоперевозок. Первым осмелилась поднять тарифы АО «ФГК» (Федеральная грузовая компания). Чтобы не отставать от него, его примеру последовали остальные операторы. Многие из них равняются в своей работе на «ФГК» вполне объяснимо. Компания уверенно занимает позиции лидера в своём сегменте по многим пунктам, и конкурировать с ней достаточно сложно.

И хотя дочернему предприятию РЖД, которым является АО «ФГК», было предложено предоставить экономическую обоснованность такого непопулярного шага, компания не удосужилась его предоставить и получила за это штраф. Тарифы же по-прежнему остались высокими.

Что будет с полувагонами

Перспектива возвращения «ФГК» 27 тысяч полувагонов в пользу «УВЗ-Логистик» ещё больше пугает отечественных предпринимателей. Среди них есть паникёры, утверждающие, что «УВЗ-Логистик» не планирует использовать возвращенный актив в коммерческих целях. Но, с другой стороны, для того, чтобы получать прибыль, компания должна будет с ними работать. Поэтому об увеличении дефицита полувагонов и о росте тарифов ещё пока очень рано говорить. Тем более, что, похоже, конфликт между двумя государственными корпорациями уже исчерпан. ОАО «РЖД» передаст указанное количество полувагонов Ростеху без всяких судебных разбирательств. Во многом это заслуга С.Чемезова, который сумел продемонстрировать качества хозяйственника и политика в процессе переговоров с другой стороной.