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Куряне в составе сборной России стали чемпионами мира по футболу 7х7

Вчера, 16:28
Куряне в составе сборной России стали чемпионами мира по футболу 7х7
Любительская сборная России стала чемпионом мира по футболу 7х7, который проходил в гватемальском городе Реталулеу. В финальном матче российские футболисты обыграли соперников из сборной Гватемалы со счетом 4:2. В составе победителей дубль оформил Антон Горячев, еще по мячу забили Антон Кулагин и Сергей Кутузов. У гватемальской команды отличились Вильям Ванегас и Лестер Гонсалес. Это первый чемпионат мира по футболу в формате 7х7. Добавим, что в сборной были и представители Курской области. Это вратарь Руслан Сафаров, бывший игрок "Авангарда", и представитель тренерского штаба, один из руководителей МФЛ Денис Лопатьев.

 

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