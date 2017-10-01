"Инвента" на выезде обыграла ногинский "Спартак"

Баскетболистки курской "Инвенты" обыграли ногинский "Спартак" в выездном матче премьер-лиги. Первая четверть завершилась ничьей 17:17. Вторая 10-минутка и вовсе завершилась в пользу красно-белых 27:20. Однако после большого перерыва курянки выдали отрезок 10:0 и в третьей четверти повели +4 очка, а в заключительном отрезке довели игру до победы 19:8. Итоговый счёт встречи 71:61 в пользу "Инвенты". Дабл-дабл оформила Татьяна Сёма – 17 очков и 11 подборов. 11 баллов на счету Ольги Фролкиной, ещё по 10 очков принесли команде Кристина Сафонова и Екатерина Головченко. "Инвента" набрала 6 очков и занимает предпоследнее 10 место в турнирной таблице. В следующем туре 20 ноября команда Элен Шакировой также на выезде сыграет с "Казаночкой".