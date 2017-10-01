Борьбу за пост главы Курска продолжат все восемь кандидатов

27 октября, после окончания срока приема документов на замещение должности Главы Курска, состоялось заседание конкурсной комиссии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, комиссия допустила к конкурсу всех восьмерых, подавших заявления. Напомним, это действующий мэр Курска Николай Овчаров, замгубернатора Михаил Горбунов и первый заместитель главы Администрации города Сергей Малахов; депутаты облдумы Максим Мамзурин и Владимир Федоров; бывший депутат курского горсобрания Анатолий Мотрук, старший научный сотрудник Курского НИИ агропромышленного производства Надежда Ерыженская, председатель регионального комитета по труду и занятости населения Андрей Куцевалов.

3 ноября на заседание конкурсной комиссии приглашены все кандидаты. Каждому дается до получаса на краткое изложение представленной программы. Затем предусмотрено собеседование. После этого члены конкурсной комиссии оценивают участника по десятибалльной системе. После подсчета суммы баллов выявляют двух сильнейших кандидатов. Их представят Курскому городскому Собранию. Кто будет руководить нашим городом ближайшие 5 лет, окончательно решат депутаты. Заседание назначено на 9 ноября.



