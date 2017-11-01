31 октября оказалось "черным вторником" для курских пешеходов

31 октября можно назвать "черным вторником" для курских пешеходов. Как сообщается в сводке Госавтоинспекции, за сутки на дорогах области пострадали 8 человек. Причем все аварии произошли вечером менее, чем за 4 часа. Череда ДТП с участием пешеходов началась в Курске в 17:35 на проспекте Хрущева. Под колеса автомобиля "Ниссан Теана" попала 39-летняя женщина, переходившая проезжую часть по "зебре". Буквально спустя 20 минут подобная авария произошла в Курчатове, внедорожник сбил 72-летнюю пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Еще одна женщина пострадала тем же вечером в Курске на улице Косухина, наезд совершила иномарка «Киа Рио».

В Фатежском районе "Газель" наехала на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. В Курске на улице Бойцов 9-й дивизии на "зебре" под колесами «Рено Дастер» оказалась пенсионерка, а в Рыльском районе "семерка" на переходе сбила 22-летнюю девушку.

И в Курске одновременно произошли два ДТП - около 21 часа на Студенческой на стоянке торгового центра "Киа Рио" наехала на 30-летнюю женщину, а на Парковой, на площади Рокоссовского автомобиль «Иран Ходро Саманд» сбил 17-летнюю девушку. Всех пострадавших доставили с травмами в больницу.