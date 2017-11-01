Курянину, захватившему в заложники продавца, тюрьма не грозит

Курянин, захвативший в заложники продавца магазина на Союзной, в тюрьму не направится. Об этом корреспонденту радио «Курс» рассказала помощник прокурора Железнодорожного округа Курска Анна Буданцева: "Прокуратурой Железнодорожного округа в Кировский районный суда Курска направлено уголовное дело о применении принудительной меры медицинского характера. Захват и удержание лица в качестве заложника, с целью понуждения государства совершить действия, как условие освобождение заложника являются преступлением, предусмотренным ст. 206 Уголовного кодекса РФ, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. Вместе с тем, в силу наличия хронического психического расстройства в форме псевдопсихопатической (психопатоподобной) шизофрении лицо, совершившее указанное деяние не может нести уголовной ответственности и в силу ст. 439 Уголовно-процессуального кодекса РФ в отношении него подлежат применению принудительные меры медицинского характера".

Напомним, в мае мужчина, угрожая ножом, взял в заложники кассира магазина на Союзной. Он требовал предоставить ему оружие и освободить из СИЗО своего знакомого. Силовики освободили заложницу и задержали злоумышленника.











