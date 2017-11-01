В 2017 году спасатели обезвредили более тысячи военных снарядов

С начала года специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области обезвредили 1177 различных боевых снарядов времён Великой Отечественной войны. Количество таких опасных находок с годами не уменьшается. Например, в 2016-м обнаружили 956 боеприпасов - сообщили в пресс-службе МЧС.

Большая часть находок – это артиллерийские снаряды различного калибра. Во многом статистика увеличилась за счет щигровского арсенала, обнаруженного в сентябре. После обследования территории спасатели извлекли из-под метрового слоя земли и вывезли 206 немецких снарядов. Работа по обезвреживанию продолжалась два дня. Спасатели также обезвредили 27 авиабомб и 174 других боеприпасов.

Курян призывают быть внимательными при проведении земляных работ в осенний период. При обнаружении любого подозрительного предмета нужно сообщить о нём в «Службу спасения» по единому номеру вызова экстренных служб 112. Боеприпасы времён войны по-прежнему представляют реальную угрозу - предупреждают в МЧС.



















