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В 2017 году спасатели обезвредили более тысячи военных снарядов

Сегодня, 12:35
В 2017 году спасатели обезвредили более тысячи военных снарядов
С начала года специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области обезвредили 1177 различных боевых снарядов времён Великой Отечественной войны. Количество таких опасных находок с годами не уменьшается. Например, в 2016-м обнаружили 956 боеприпасов - сообщили в пресс-службе МЧС. 
Большая часть находок – это артиллерийские снаряды различного калибра. Во многом статистика увеличилась за счет щигровского арсенала, обнаруженного в сентябре. После обследования территории спасатели извлекли из-под метрового слоя земли и вывезли 206 немецких снарядов. Работа по обезвреживанию продолжалась два дня. Спасатели также обезвредили 27 авиабомб и 174 других боеприпасов.
Курян призывают быть внимательными при проведении земляных работ в осенний период. При обнаружении любого подозрительного предмета нужно сообщить о нём в «Службу спасения» по единому номеру вызова экстренных служб 112.  Боеприпасы времён войны по-прежнему представляют реальную угрозу - предупреждают в МЧС.

 

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