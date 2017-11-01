В Железногорске родители отказались от дочери-подростка
Сегодня, 08:02
Печальный случай рассматривала в Железногорске комиссия по делам несовершеннолетних. Как пишет "Эхо недели", за правонарушение на комиссию попала девушка. Выяснилось: родные попросили её уйти из дома. Не интересуются, где она и чем занята. Родители явились на заседание после телефонного звонка недовольные, что их отвлекли от дел. Они везли на занятия по плаванию младших сыновей. Мать в присутствии дочери сказала, что может написать отказ от нее. Примирить родственников не удалось. Девушка плакала, говорила, что дома никому не нужна. В итоге ее устроили в общежитие колледжа, в котором она учится. Родители привозят подростку вещи и продукты, но не общаются. По словам матери, неприятности начались год назад. Дочь стала грубить, курить и употреблять спиртное, выносить из дома вещи и бродяжничать. Специалисты комиссии посоветовали обратиться за консультацией к психологу. Женщине объяснили: до 18 лет закон обязывает родителей содержать детей и выполнять обязанности по их воспитанию и обучению. Если они этого не делают, их лишают родительских прав в судебном порядке. Семью взяли на патронаж.