Власти Орла намерены судиться за учебники для школьников

Орловские власти намерены подать в суд на нерадивых издателей — исполнителей государственного контракта на сумму 2,45 млн рублей. Три издательских дома манкировали своими обязанностями по госдоговору, пишут «Орловские новости», оставив орловских школьников без учебников.

По данным пресс-службы облправительства Орловской области, 25 сентября 2017 года условия госдоговора выполнили всего 11 из 14 поставщиков, обязавшихся прислать заказ целиком до начала текущего учебного года. Уважаемые и крупные издатели «Астрель», «Вентана-Граф», «Дрофа» не забыли взять предоплату, однако забыли выполнить свое обещание в срок. А речь идет ни много ни мало о государственном контракте на общую сумму 2,45 млн рублей.

Ситуация, в которой оказались орловские школьники и их родители, вызвала громкий общественный резонанс. Владимир Путин на встрече с тогдашним руководителем области, получил обещание в том, что школьники получат комплект учебной литературы к 1 сентября. Однако необязательные издатели забыли об обещании, вынудив многие орловские семьи приобретать школьные учебники за собственные деньги в то время как бесплатная литература уже оплачена государством.

«В связи с нарушением срока исполнения государственного контракта департамент направил претензии указанным издательствам. В случае неисполнения претензии вопрос об обеспечении недостающими учебниками будет решаться департаментом с исполнителями контрактов в судебном порядке», - говорится в заявлении пресс-пула правительства Орловской области.